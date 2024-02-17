Басманный совет депутатов Москвы обвинил Путина в убийстве Навального 6 17.02.2024, 12:07

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Он почти полностью состоит из «единороссов».

Подконтрольный единороссам Басманный совет депутатов Москвы опубликовал сообщения памяти Алексея Навального, обвинив Путина в его убийстве.

Записи в память об Алексее Навальном появились утром 17 февраля в Facebook совета депутатов муниципального округа Басманный, обратил внимание «Можем объяснить». Сообщения есть и на «стене», и в «сторис».

Совет депутатов процитировал главного редактора «Важных историй» Романа Анина. «Именем Навального будут названы улицы и площади в главных столицах мира. Что касается его убийцы, то его ждет та же участь, что и его предшественников, умерших от черенка лопаты в заднем проходе или в одиноком бункере в луже собственной мочи. Этот невежественный любитель истории не выучил ее главный урок: диктаторы заканчивают одинаково. Если народ и сохранит его могилу, то украшать ее будут не цветы, а гора грязных трусов — как символ презрения к одному из самых мерзких правителей не только в истории России, но всего человечества», — такие фразы сейчас доступны на странице совета депутатов.

Совет депутатов Басманного округа практически полностью состоит из единороссов (10 депутатов из 12). Его глава Виктор Мейер является сторонником мэра Сергея Собянина, «Единой России» и Путина, чьи заявления регулярно публикует.

Басманный район Москвы сыграл большую роль в жизни Навального. В 2013 году Басманный суд признал законным возбуждение первого уголовного дела против оппозиционера («дело Ив-Роше»), закончившееся условным сроком в 3,5 года. А в 2021 году суд того же района счел законным дело об оскорблении суда в отношении Навального. Он же в последние недели арестовывает адвокатов оппозиционера, обвиненных в экстремизме.