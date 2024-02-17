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«Непонятный кипеж в колонии с Навальным начался еще вечером 15 февраля»

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  • 17.02.2024, 12:23
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«Непонятный кипеж в колонии с Навальным начался еще вечером 15 февраля»

Стало известно, что происходило накануне смерти главного оппонента Кремля.

Заключенный колонии №3, где Алексей Навальный отбывал срок, рассказал «Новой газете. Европа», что происходило в колонии накануне смерти российского оппозиционного политика.

Со связью с исправительной колонией №3 на Ямале («Ямская тройка» или «Тройка», СМИ прозвали колонию «Полярным волком») и так имелись определенные проблемы. Это объяснялось удаленностью ИК от густонаселенных территорий и особым режимом содержания.

В день смерти Алексея Навального неформальная коммуникация с ИК-3, то есть без контроля со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, стала еще сложнее. Но редакции удалось выйти на связь с одним из заключенных, и он рассказал, что «непонятный кипеж начался в крытке еще вечером 15 февраля».

— Началось всё с того, что вечерняя поверка, она у нас проходит с 20:00 до 20:30, была сильно ускорена, — рассказал заключенный ИК-3. — Такое часто бывает в канун праздников, когда вертухаи за стол торопятся, но вчера никакого праздника не было. Затем нас заперли по баракам, предупредили, чтобы не было никаких движений между бараками, и усилили охрану. Так что на улицу и нос было не высунуть. Было слышно, как на территорию зоны поздним вечером и ночью три раза заезжали какие-то машины, но какие именно, в окошко не разглядишь.

По словам заключенного, утро 16 февраля началось с тотального «шмона» бараков. Сотрудники колонии изъяли несколько сотовых телефонов, карты и даже кипятильники, на пользование которыми ранее смотрели сквозь пальцы. Из фраз охраны заключенные сделали вывод, что в колонии ожидается проверка.

— Обычно о таких проверках и администрация зоны, и заключенные узнают не за день-два до приезда, а примерно за месяц, — говорит источник «Новой-Европа», — и готовятся к ним заранее. Потому что ни сидельцам, ни вертухаям (охранникам) лишние косяки, которые могут найти проверяющие, не нужны. А тут бах, с бухты барахты — и комиссия приезжает! Явно должно было что-то случиться!

По словам заключенного, о смерти Алексея Навального в колонии стало известно около 10 часов утра (12:00 по московскому времени).

— ЕПКТ (единое помещение камерного типа, часто выполняет в колониях функции штрафного изолятора, ШИЗО, в ИК-3 ЕПКТ предусмотрено на 50 мест), куда его поместили, расположено в стороне от бараков, но если бы туда подъезжала скорая, то это было бы видно, — говорит заключенный. — Никаких скорых утром 16-го в колонии не было, появилась только после того, как стало известно, что Навальный уже мертв. Так что я думаю, что Навальный умер гораздо раньше того времени, которое объявили. Скорее всего, еще вчера вечером. А иначе зачем надо было запирать нас наглухо в бараках, а утром устраивать шмон?

В то же время собеседник «Новой-Европа» считает, что смерть Навального была неожиданностью и для руководства колонии.

— С самого утра и «хозяин» (начальник колонии), и «кум» (начальник оперативной части колонии) ходили как пустым мешком по голове пришибленные, — говорит заключенный. — Днем, примерно часа в три (17:00 по Москве), в администрацию сразу несколько машин проехало. Одна из «Совы» (ИК-18, «Полярная сова», — колония для осужденных пожизненно), еще парочка, видимо, из Лабытнанги (ближайший к поселку Харп город, примерно в 35 км) и одна точно из Салехарда (примерно 70 км от Харпа). Я так думаю, общую позицию перед комиссией из Москвы вырабатывали.

О том, что в ИК-3 прибывает комиссия из центрального аппарата ФСИН, в колонии узнали примерно в то же время, что и о смерти Навального. Это, по мнению заключенных, стало еще одним доказательством того, что политзаключенного не стало гораздо раньше объявленного. Но всё равно в колонии уверены, что прямого отношения к смерти Навального ни «хозяин Калина» (начальник ИК-3, полковник внутренней службы Вадим Калинин), ни его подчиненные отношения не имеют. Хотя там полностью не отказываются от предположения, что руководству колонии пришлось выполнять приказ, который выполнять не хотелось.

— Точное время смерти устанавливает первоначальная экспертиза, — комментирует «Новой-Европа» патологоанатом Ирина Тумакова. — По температуре тела, трупному окоченению, содержимому внутренних органов. Так как родственники сомневаются в заявленной властями причине смерти, то будут настаивать на независимой экспертизе, которая с вероятностью 99% сможет установить именно причину смерти. Если Навальный действительно умер от тромбофилии, как заявляют власти, то на вскрытии это будет ясно видно, и повторная экспертиза это сможет подтвердить. Оторвавшийся тромб — сейчас настоящий бич, от которого умирают больше, чем от СПИДа и рака вместе взятых.

Если тромб закупоривает легочную артерию, то смерть наступает в течение секунд. А до этого момента человек может даже не подозревать, что жить ему осталось считанные минуты.

Но точное время смерти повторная экспертиза, скорее всего, установить уже не сможет.

Как пояснил «Новой-Европа» судмедэксперт Игорь С. (фамилия есть в редакции), точное время смерти необходимо для того, чтобы установить не только причину смерти, а чтобы восстановить события, предшествовавшие остановке жизнедеятельности.

Тромб ведь мог оторваться сам по себе, а мог — от механического воздействия. Например, Навального могли ударить по ноге, где этот тромб зрел, от чего он оторвался от вены и пошел «гулять» по организму.

И именно такие сведения эксперты получают во время первого вскрытия.

— После первого вскрытия внутренние органы будут находиться в таком состоянии, что мало что скажут экспертам, — говорит судебный медик. — А значит, велика вероятность того, что последние часы жизни Алексея Навального так и останутся тайной для его родственников и общественности. Если только родственники не добьются того, чтобы первое вскрытие происходило с участием независимых экспертов, которые не позволят внести в документы факты, не соответствующие действительности. В противном случае оспорить время смерти будет невозможно, а значит, и восстановить события, этой смерти предшествовавшие, будет трудно.

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