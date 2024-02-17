Элитные подразделения ГРУ России понесли критические потери в Авдеевке
- 17.02.2024, 15:40
ВСУ разбили лучшие части врага на подготовленных позициях.
Во время штурма Авдеевки критические потери понесли элитные спецподразделения российской разведки, которые командование РФ было вынуждено привлекать в боях из-за недостатка пехоты.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«Из-за бешеных потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки, оккупанты привлекали к «мясным штурмам» элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за привлечения подготовленного личного состава спецподразделений ГРУ к нетипичным задачам фактически частично потеряли боевые способности лучшие подразделения ГРУ России.
«Российские грушники были разбиты украинскими защитниками, которые встретили врага на подготовленных позициях», - подчеркивают в ЦНС.