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Элитные подразделения ГРУ России понесли критические потери в Авдеевке

  • 17.02.2024, 15:40
Элитные подразделения ГРУ России понесли критические потери в Авдеевке

ВСУ разбили лучшие части врага на подготовленных позициях.

Во время штурма Авдеевки критические потери понесли элитные спецподразделения российской разведки, которые командование РФ было вынуждено привлекать в боях из-за недостатка пехоты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Из-за бешеных потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки, оккупанты привлекали к «мясным штурмам» элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за привлечения подготовленного личного состава спецподразделений ГРУ к нетипичным задачам фактически частично потеряли боевые способности лучшие подразделения ГРУ России.

«Российские грушники были разбиты украинскими защитниками, которые встретили врага на подготовленных позициях», - подчеркивают в ЦНС.

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