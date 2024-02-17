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СК Салехарда: Причина смерти Навального неизвестна

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  • 17.02.2024, 15:50
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СК Салехарда: Причина смерти Навального неизвестна

Заявления российских властей о «тромбе» оказались ложью?

Пресс-секретарь убитого лидера российской оппозиции Алексея Навального Кира Ярмыш рассказала, что еще один адвокат политика приехал в Следственный комитет Салехарда.

Там ему сообщили, что «причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза», результаты которой будут на следующей неделе.

«Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело», — добавила пресс-секретарь политика.

«Всё про «тромб» оказалось враньем, как и ожидалось. Тело не выдают, поскольку причина смерти не установлена», — добавил директор ФБК Иван Жданов.

Позже в колонии адвокату и матери Навального заявили, что причина смерти политика — «синдром внезапной смерти», сообщил Иван Жданов.

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