Главный патологоанатом окружной больницы Салехарда скрывает, где находится тело Навального 17.02.2024, 17:31

Сергей Ивченко избегает журналистов.

Главный внештатный специалист по патологической анатомии Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и заведующий патологоанатомическим отделением салехардской окружной больницы Сергей Ивченко не стал отвечать на вопрос, где находится тело убитого лидера российской оппозицииАлексея Навального. Выслушав вопрос журналистов «Медиазоны», Ивченко сразу же положил трубку.

Сегодня сотрудники колонии ИК-3 сообщили матери и адвокату Алексея Навального, что его тело отправили в Салехард. Однако, когда Людмила Навальная и адвокат Леонид Соловьев приехали в салехардский морг, он оказался закрыт, а сотрудники стали отрицать, что тело туда доставляли.

«Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет», — написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Второму адвокату Навального ямальском управлении Следственного комитета сказали, что причина его смерти «не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза».

Как отметила Ярмыш, результаты экспертизы обещали приготовить на следующей неделе: «Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело». По словам директора ФБК Ивана Жданова, утром в колонии матери оппозиционера Людмиле Навальной сказали, что причиной смерти стал синдром внезапной смерти.

В итоге следователи сказали, что не отдадут тело Алексея Навального родственникам, пока не завершится проверка. Ярмыш отметила, что час назад адвокатам говорили, что проверка окончена, и «криминала на обнаружено».

«В колонии заявляли, что заинтересованы как можно скорее выдать тело. Сейчас в следственном комитете стало очевидно, что тело не собираются выдавать. При этом в моргах тела нет», — добавил Иван Жданов.

Управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Алексея Навального вчера днем. В сообщении утверждалось, что ему внезапно стало плохо, и вскоре 47-летний оппозиционер скончался.

За два дня до смерти политика его в 27-й раз отправили в ШИЗО. Всего он провел в штрафном изоляторе почти треть всего срока заключения 295 дней из 1126 дней.