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Борис Надеждин подал в Верховный суд РФ иск с требованием зарегистрировать его кандидатом в президенты

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  • 17.02.2024, 19:05
Борис Надеждин подал в Верховный суд РФ иск с требованием зарегистрировать его кандидатом в президенты
Борис Надеждин

Он не согласен с решением ЦИК.

Российский политик Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на выборах президента РФ, подал в Верховный суд иск, оспаривающий решение ЦИК РФ, отказавшегося зарегистрировать его кандидатом.

Как сообщает «Медуза», иск был подан 16 февраля, в тот же день его приняли. Рассмотрение иска назначено на 21 февраля.

«Многие подписи были забракованы из-за несоответствия данных в паспорте подписантов и справке МВД. Мы связывались с людьми по всей России, чтобы уточнить данные и отстоять их подписи. Я не согласен с отказом ЦИК в моей регистрации, поэтому я оспариваю его в Верховном суде», — говорится в заявлении Надеждина на его сайте.

Напомним, что центральная избирательная комиссия России 8 февраля отказалась зарегистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты. Центризбирком проверил 60 тысяч подписей и признал недействительными 9147 подписей. Верховный суд 15 февраля отклонил два иска Надеждина — о процедуре сбора подписей и проверке подписных листов.

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