Bloomberg: Британия вооружит Украину тысячами дронов с ИИ, которые могут атаковать роем 17.02.2024, 23:16

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Беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев.

Великобритания и союзники планируют поставить в Украину тысячи беспилотников с искусственным интеллектом. Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, такие беспилотники смогут собираться в рой и одновременно атаковать российские цели без участия оператора.

«Западные военные планировщики, разрабатывающие эту технологию, считают, что она может позволить Украине подавить определенные российские позиции с помощью беспилотных аппаратов, сообщают источники. По их словам, беспилотники могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но они предупредили, что эти сроки могут быть нарушены», - пишет издание.

Хотя новые возможности дронов не заменят насущную потребность в снарядах, они могут помочь смягчить некоторые из этих недостатков и создать новую динамику на поле боя, пишет издание.

По словам одного из источников, беспилотники с искусственным интеллектом будут развернуты в большие эскадрильи, которые будут связываться между собой для нацеливания на вражеские позиции без необходимости для человека-оператора управлять каждым из них .

Об обещании передать Украине крупнейшую в истории партию БПЛА объявил в середине января во время визита в Киев британский премьер Риши Сунак.

Впоследствии министр обороны Британии Грант Шаппс рассказал, что его страна совместно с Латвией предоставит Украине тысячи БПЛА общей стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов (251 миллион долларов США).