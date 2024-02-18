Украинский спецназ ликвидировал комбата РФ под Кременной 18.02.2024, 8:34

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Удар по блиндажу показали на видео.

Украинские воины из «Азова» ликвидировали командира одного из российских батальонов в лесах под Кременной Луганской области. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале бригады.

По информации в заметке, удар по блиндажу противника нанесла артиллерия 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ во взаимодействии с аэроразведкой.

Кроме того, защитники обнародовали видео, на котором видно момент удара по позициям врага и дым и пожар, которые возникли в результате этого.

Впоследствии радиоперехваты оккупантов показали смерть российского командира, тело которого пытаются эвакуировать в Кременную.

«200-го комбата несут. И просят помощи вывезти его в Кременную», — говорят оккупанты.