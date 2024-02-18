В Авдеевке авиация РФ ударила по позициям своих войск 1 18.02.2024, 8:47

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Поражены подразделения артиллерии 239 танкового полка оккупантов.

Российская авиация во время очередного вылета по ошибке нанесла удар по позициям оккупационных войск в районе Авдеевки Донецкой области. В тот момент там находились подразделения артиллерии 239 танкового полка РФ.

Об этом сообщает движение «Атеш» со ссылкой на своего агента в рядах вражеской армии. Кроме того, по оккупантам в Авдеевке работают украинские диверсионные группы.

«Агент «Атеш» из подразделений ВС РФ, которые находятся в Авдеевке, сообщил нам о том, что никакого праздничного настроения по взятию города нет. Украинские ДРГ не дают никакого покоя оккупантам, малыми группами в форме противника проводят диверсии на позициях рашистов и наносят им значительные потери. За последние пару часов провели несколько таких рейдов и уничтожили до десяти человек личного состава. Их так называемая «победа» не такая уж и сладкая, как они ожидали», – говорится в сообщении.

Тем временем на фоне огромных потерь в боях за город агент движения «Атеш» из 74 отдельной мотострелковой бригады РФ заявил, что подразделение может прекратить свое существование.

«После значительных потерь в результате штурма Авдеевки, руководство 41 армии рассматривает вопрос упразднение указанного воинского формирования. Бригада потеряла более 50% офицерского состава, а число раненых оценивается в более чем 750 человек. Агент отмечает, что подобная ситуация фиксируется во многих бригадах и полках, которые непосредственно участвовали в штурме Авдеевки», – рассказали в движении.