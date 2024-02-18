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Падение одного из сразу трех сбитых истребителей РФ показали на видео

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  • 18.02.2024, 9:05
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Падение одного из сразу трех сбитых истребителей РФ показали на видео

Самолет упал в районе оккупированного села Дьяково Луганской области.

Украинские защитники 17 февраля сбили сразу три самолета РФ. Известно о двух сбитых фронтовых истребителях-бомбардировщиках Су-34 и одном истребителе Су-35.

В России не подтвердили уничтожение самолетов, а в пабликах российских «военкоров» сообщили об одном подбитом самолете Су-34, который впоследствии якобы успешно сел, и потерь нет. Однако падение бомбардировщика попало в видео местных жителей.

Самолет упал в районе оккупированного села Дьяково Луганской области. Как отметили очевидцы, бомбардировщик упал прямо на улицу.

Военные эксперты утверждают, что такой состав самолетов и тот факт, что они были уничтожены одновременно, свидетельствует: это была группа, которая производила сброс управляемых бомб.

По тактике использования два Су-34 совершают удары по наземным целям под прикрытием истребителя Су-35, который также может производить пуски противорадиолокационных ракет.

В Су-34, как правило, два пилота, а В Су-35 один. Таким образом, истребитель сбили в Авдеевке, а в Дьяковом «приземлили» истребитель-бомбардировщик. Это объяснил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Он указал карту Cospas-Sarsat с местом падения российских самолетов. Cospas-Sarsat – поисково-спасательная система, которая при авариях извещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов.

То есть, судя по карте, система Cospas-Sarsat зафиксировала аварии у четырех пилотов.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сбитые самолеты в течение последних дней забрасывали управляемыми авиабомбами украинские позиции, в частности, на Авдеевском направлении.

«Противник сначала использовал управляемые авиабомбы по одной на Херсонском направлении, Бериславский район. Там они испытывали их. Сейчас они выходят на те показатели, когда могут и до сотни в сутки сбрасывать на позиции наших войск», - сказал он.

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