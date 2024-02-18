ВСУ сегодня утром сбили еще один российский истребитель Су-34 9 18.02.2024, 9:21

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Россия потеряла четыре боевых самолета за два дня.

Утром в воскресенье, 18 февраля, Силы обороны Украины уничтожили еще один российский истребитель Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram.

По его словам, самолет был сбит около 6.00 утра. Вместе с ним уничтожены 12 БПЛА типа «Шахед» и ракета Х-59.

Напомним, что 17 февраля украинские военные сбили сразу три самолета РФ. Известно о двух уничтоженных фронтовых истребителях-бомбардировщиках Су-34 и одном истребителе Су-35.