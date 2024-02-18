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Полковник ВСУ: Россию атакуют не только украинские спецслужбы

  • 18.02.2024, 9:32
  • 5,034
Полковник ВСУ: Россию атакуют не только украинские спецслужбы
Роман Свитан

Кто сжег предприятие по производству БПЛА в Ижевске?

Ежедневно в российских городах фиксируются новые взрывы и пожары. Все чаще «хлопки» происходят не только в приграничных с Украиной областях, но и гораздо дальше.

Кто может быть причастен к таким спецоперациям в комментарии для «24 Канала» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

За минувшие сутки российские власти отчитались о атаке 33 дронов. Были зафиксированы пожары на нефтебазе в Курске, и в бывшем торговом центре в Ижевске, территория которого была передана под изготовление беспилотных летательных аппаратов.

«Россияне хвастались, что в торговых центрах начали производить «Ланцеты» – дохвастались»,

– прокомментировал Свитан.

Он предположил, что украинские беспилотники вряд ли долетели до Ижевска, который восточнее Казани. И, вероятно, это сделать недовольные путинским режимом, которые поддерживают украинские спецслужбы.

«Это мог быть и Моссад, потому что некоторые виды израильских беспилотников россияне украли во время различных боевых действий. В частности, так они сделали и дрон «Ланцет», не исключено, что Моссад мог помочь Украине, ведь это их касалось непосредственно», – сказал Свитан.

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