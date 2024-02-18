«Скорые забирали их с берега»: стала известна судьба экипажа БДК «Цезарь Куников» 2 18.02.2024, 11:01

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В ВМС Украины раскрыли подробности.

Вместе с российским кораблем «Цезарь Куников» у берегов временно оккупированного Крыма была уничтожена большая часть экипажа. На сегодняшний день РФ продолжает скрывать потери, поэтому назвать точное количество ликвидированных оккупантов проблематично.

При этом часть выживших забирали кареты скорой помощи прямо с берега. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, большая часть экипажа корабля «Цезарь Куников», уничтоженного в оккупированном Крыму, погибла. Плетенчук подчеркнул, что враг скрывает потери, поэтому сейчас достоверно неизвестно, сколько именно россиян погибло при уничтожении корабля.

В то же время спикер ВМС ВСУ предположил, что вместе с кораблем была ликвидирована большая часть экипажа. Также он добавил, что оккупанты забирали выживших прямо с берега. Однако о состоянии этих оккупантов нет информации.

«Экипаж, скорее всего, пусть и в неполном объеме, но, скорее всего в полном, присутствовал на борту. Учитывая погодные условия, время суток, все же было темно, высока вероятность, что достаточно большая часть экипажа погибла. Скорые забирали их с берега, в каком состоянии – трудно сказать», – сказал представитель ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что в ГУР и ВСУ подтвердили поражение в Черном море российского БДК «Цезарь Куников». Результативную атаку на вражеский корабль в Черном море у южного побережья Крыма провело Главное управление разведки. Атаковали российский БДК «Цезарь Куников» с помощью морских дронов.