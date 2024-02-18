закрыть
18 февраля 2024, воскресенье, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ показал уникальные кадры боев за Авдеевку

  • 18.02.2024, 11:51
  • 3,346
Украинский спецназ показал уникальные кадры боев за Авдеевку

Потрясающее видео.

Украинские военные показали уникальные кадры боев за Авдеевку Донецкой области. Лишь операторы Сил специальных операций в этом аду выполняли ряд задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки для пехоты, работу FPV-дронов и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и т.д.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook командование ССО ВСУ. В обороне города участвовали бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.

На опубликованных кадрах – дым и огонь, развалины и взрывы. И среди всего того ада на земле – украинские бойцы, как титаны, несмотря ни на что, защищают Украину от врага.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко