Украинский спецназ показал уникальные кадры боев за Авдеевку 18.02.2024, 11:51

3,346

Потрясающее видео.

Украинские военные показали уникальные кадры боев за Авдеевку Донецкой области. Лишь операторы Сил специальных операций в этом аду выполняли ряд задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки для пехоты, работу FPV-дронов и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и т.д.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook командование ССО ВСУ. В обороне города участвовали бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.

На опубликованных кадрах – дым и огонь, развалины и взрывы. И среди всего того ада на земле – украинские бойцы, как титаны, несмотря ни на что, защищают Украину от врага.