СМИ: На теле Навального обнаружены синяки 2 18.02.2024, 12:12

3,248

Об этом сообщили медики «скорой».

Смерть Алексея Навального в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп стала главной темой для обсуждения для жителей Салехарда, столицы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), говорят собеседники «Новой газеты Европа».

— Салехард не такой уж большой городок, чуть больше 50 тысяч жителей, а потому те, кто живет здесь хотя бы пару десятков лет, обрастают знакомствами и дружескими связями в самых разных сферах деятельности, — рассказал «Новой Европа» уроженец Салехарда Дмитрий. — А потому сохранить втайне что-то от местных жителей здесь очень трудно. Особенно когда дело касается глобального события, вроде смерти политика мирового уровня.

По словам источника «Новой-Европа», тело Навального сперва повезли в Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу на улице Мира.

— Обычно тела умерших в колониях доставляют сразу в Бюро судмедэкспертизы на улицу Глазкова, но тут повезли почему-то в клиническую, — рассказал сотрудник Салехардской станции скорой помощи, здание которой (как и здание крематория) находится в радиусе 500 метров от больницы. — Довезли до морга, занесли, а потом перед дверью два полицейских встали. Они бы еще плакат повесили с надписью «Здесь творится что-то загадочное»! Конечно, всем захотелось узнать, что случилось, почему такая секретность и не пытаются ли что-то серьезное утаить. Народ стал всеми правдами и неправдами выяснять, что же происходит.

Быстро выяснилось, что привезли тело политика и что смерть «не криминального характера», то есть без огнестрелов. А затем распространились сведения том, что местным патологоанатомам запретили делать вскрытие.

— Тут мнения в первый раз разошлись, — рассказал сотрудник «скорой». — Одни говорили, что пришло указание из Москвы дождаться столичных специалистов, а другие утверждали, что сами врачи отказались делать вскрытие. Дело ведь политическое, и как оно дальше повернется, непонятно. А если делаешь вскрытие и приходит прямой приказ внести изменения в результат, то уже не отвертишься. И потом тебя же могут и «крайним» сделать. А если вскрытие не проводилось, то и спрашивать вроде как не с кого. К тому же сейчас зима, тела могут просто в коридоре неделями храниться. Открыл входную дверь пошире, вот тебе и холодильник (В Салехарде сейчас минус 27 — Прим. ред).

Источники в «скорой» сообщили, что на теле Навального обнаружены синяки, полученные им при жизни. Но не от побоев, а в результате иных действий.

— Как сотрудник «скорой» с довольно большим стажем, могу сказать, что такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог, — говорит медик со «скорой». — Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца.

То есть, реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит.

После отравления Навального в 2020 году реаниматолог Михаил Фремдерман перечислял в комментарии «Би-би-си» симптомы применения к человеку боевого отравляющего вещества «Новичок»: «подобные вещества повышают в теле содержание ацетилхолина, одного из основных медиаторов в организме. Он, в свою очередь, начинает сильно действовать на мускулатуру, дыхание, на мышечный тонус, на давление, работу сердца. Нарушается регуляция работы внутренних органов и нервно-мышечной системы. Человек теряет сознание, у него могут быть судороги, конвульсии, быстро развивается кома. Некоторые виды можно нанести даже на кожу и человек получает тяжелое отравление», — перечислял Фремдерман».

По словам собеседника «Новой-Европа» ни 16, ни 17 февраля вскрытие так и не было проведено. Вероятно, поэтому российские власти не могут пока установить точную причину смерти и не допускают к телу родственников.

Вполне возможно, что в ЯНАО ждут экспертов из столицы. В Салехард из Москвы обычно прибывают всего два рейса: в 8 утра и в 16:40.

Однако, как сообщил «Новой-Европа» Андрей, работающий таксистом преимущественно по направлениям аэропорт-город, город-аэропорт, вечером 17 февраля приземлились два борта вне расписания: «Небольшие самолеты, на них к нам частенько разные олигархи на охоту прилетают. Первый джет сел около шести вечера, его встречали машины Следственного комитета. А второй прилетел часа через полтора. Я сам лично не видел, кто на нем прибыл, но коллеги говорили, что из самолета вышли человек восемь, прошли в здание аэропорта. И кто-то их забрал, потому что пассажирами такси вечером 17-го февраля были только прибывшие рейсовыми самолетами».

Вторым спецрейсом как раз могли прилететь эксперты, которые и должны провести вскрытие. Поскольку некоторые биоматериалы могут быть направлены для исследования в Москву, процесс займет еще несколько дней. Это означает, что тело не выдадут родственникам как минимум неделю.