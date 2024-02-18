Британская разведка раскрыла, что произошло с командующим Черноморским флотом РФ 1 18.02.2024, 15:59

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Адмирала постигла участь его предшественника.

Российская Федерация сняла с должности командующего Черноморского флота (ЧФ) адмирала Виктора Соколова после уничтожения десантного корабля «Цезарь Куников».

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

15 февраля, как пишет разведка, российские провоенные комментаторы сообщили о том, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов был снят с должности.

«Проводя аналогию с его предшественником Игорем Осиповым, можно предположить, что это, скорее всего, является результатом успеха Украины в потоплении различных кораблей под его командованием. Стиль руководства Соколова также мог сыграть определенную роль в его увольнении», - пишет британская разведка.

В то же время Министерство обороны России пока официально не подтверждало информацию об отставке.

Вероятно, Соколова заменили вице-адмиралом Сергеем Пинчуком, который будет занимать должность исполняющего обязанности командующего ЧФ до завершения внутреннего расследования по потоплению «Цезаря Куникова».