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В Мариуполе ликвидированы 4 «важных гостя» из Москвы

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  • 18.02.2024, 16:30
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В Мариуполе ликвидированы 4 «важных гостя» из Москвы

Застолье в съемной квартире пошло не по плану.

Группа высокопоставленных чиновников из Москвы простилась с жизнью, приехав в оккупированный Мариуполь. Их тела без признаков жизни на днях были найдены в съемной квартире.

О происшествии сообщил анонимный российский Z-канал «Кремлевская табакерка» 18 февраля, передает Диалог.UA.

«В Мариуполе насмерть отравили шесть человек. Четверо из них были важными гостями из Москвы. В городе, похоже, снова активизировались диверсанты. Но теперь их жертвами стали не военные, а организаторы выборов президента», - сообщил российский ресурс, ссылаясь на источники в рядах российских силовиков.

Как сообщается, скончались двое местных активистов кремлевской правящей партии «Единая Россия», а также четыре московских чиновника, в том числе сотрудники российского Центризбиркома. В Мариуполь они приехали для организации фейковых «президентских выборов».

«Все погибшие отравились едой и пивом, которые им доставили из одного из ресторанов города. В продукты и напитки были добавлены смертельные дозы мышьяка, не выжил после этого обеда, к сожалению, никто», - сообщил Z-канал.

Он уверяет, что главный подозреваемый в ликвидации оккупантов - это курьер. Найти его не могут.

Чтобы не разгонять панику перед «выборами», новость о ликвидации оккупантов скрывают. Тела в срочном порядке вывезены из города, 4 похоронили в оккупированном Донецке, остальных увезли в Москву.

Информацию о происшествии подтвердили украинские партизаны через свой ресурс «Маріуполь. Спротив».

«Раз уже известно, то можно. Кратко - да! А еще пишут, что домик на (улице - ред.) Строителей, который отдан гражданским оккупантам, внезапно сегодня устал огнем», - говорится в сообщении партизан.

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