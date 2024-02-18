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Российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных

  • 18.02.2024, 18:01
  • 1,372
Российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных

Видео 18+.

Российские военные преступники снова расстреляли двух украинских пленных. Убийство произошло в полосе ответственности ОСУВ «Хортица» в Донецкой области.

Соответствующее видео 18+, снятое с дрона, было опубликовано в Telegram Сухопутных войск ВСУ. На кадрах видно, как оккупанты забежали в окоп и открыли огонь по лежащим на земле военным.

В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Суспільному» сообщили, что преступление было совершено утром 18 февраля северо-восточнее Веселого Донецкой области. Таким образом, россияне в очередной раз показали свое отношение к международному гуманитарному праву.

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