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Американские эксперты назвали самые надежные автомобили современности

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  • 18.02.2024, 18:36
  • 1,810
Американские эксперты назвали самые надежные автомобили современности

Эти модели удивляют своими возможностями.

Надежность новых автомобилей ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты традиционного ежегодного исследования надежности машин, проведенного американским агентством J.D. Power. Его результаты и рейтинг качества авто опубликованы на его сайте.

Исследования проводили с августа по ноябрь 2023 года и в его рамках эксперты J.D. Power опросили 30 595 владельцев автомобилей возрастом до 3 лет. Они заполнили большую анкету, где оценили свои машины по 184 разным параметрам. Среди них – дизайн, интерьер, двигатель, мультимедиа, системы безопасности, сиденья.

Основной показатель рейтинга – количество проблем на 100 автомобилей. В среднем по отрасли он ухудшился на три пункта по сравнению с прошлым годом и составил 190.

Также отмечается, что бензиновые модели и гибриды надежнее – их рейтинг составляет 187 и 191, соответственно. Показатель плагин-гибридов – 216 неисправностей на 100 авто, а электрокаров – 256. Основная проблема владельцев электромобилей – повышенный износ шин (39% всех жалоб).

Самыми проблемными по-прежнему являются мультимедийные системы авто – на них приходится четверть всех неисправностей. Особенно респонденты жалуются на Android Auto/Apple CarPlay и голосовое управление. Также проблемными являются технологии активной безопасности вроде автоматического торможения и удержания в полосе.

Победителем в нынешнем году стал концерн Toyota Motor. Его бренды заняли два первых места: рейтинг Lexus – 135 проблем на 100 авто, а Toyota – 147. Третье место неожиданно занял Buick (149 проблем). Среди премиальных брендов отметили Porsche и BMW, а среди массовых – Chevrolet и Mini.

В хвосте рейтинга оказались Chrysler (310 проблем на 100 авто), Audi (275) и Land Rover (268). За год существенно улучшили свою надежность Porsche (на 33 пункта), Mercedes-Benz (на 22) Toyota (на 21).

Кроме того, традиционно выбрали самые надежные автомобили разных классов. Среди них также лидирует продукция Toyota – награды получили сразу 9 моделей. У General Motors отмечены 4 модели. Абсолютным же победителем стал спорткар Porsche 718 Boxster/Cayman.

Самые надежные авто современности по версии J.D. Power:

компактные авто – Toyota Corolla;

компактные премиальные авто – Lexus IS;

среднеразмерные авто – Toyota Camry;

среднеразмерные премиальные авто – Lexus ES;

спорткары – Porsche 718 Boxster/Cayman;

минивэны – Kia Sedona;

малые кроссоверы – Buick Encore;

малые премиальные кроссоверы – BMW X1;

компактные кроссоверы – Chevrolet Equinox;

компактные премиальные кроссоверы – Lexus NX;

среднеразмерные кроссоверы – Toyota 4Runner;

среднеразмерные премиальные кроссоверы – Lexus RX;

большие кроссоверы – Chevrolet Traverse;

большие премиальные кроссоверы – BMW X6;

полноразмерные внедорожники – Chevrolet Tahoe;

среднеразмерные пикапы – Toyota Tacoma;

полноразмерные пикапы – Toyota Tundra;

тяжелые пикапы – Ford SuperDuty.

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