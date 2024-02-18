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В Бресте отряд спецназа «Шторм» с оружием задержал молодого человека

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  • 18.02.2024, 22:11
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В Бресте отряд спецназа «Шторм» с оружием задержал молодого человека

За участие в протестах в 2020-м году.

В Бресте отряд спецназа «Шторм» с оружием задержал молодого человека. Видео с ним опубликовал телеграм-канал, связанный с силовиками.

Как выяснили журналисты «Медиазоны», задержанного зовут Андрей Салапура. На видео, которое сняли силовики, он говорит, что участвовал в протестах и был на проспекте Машерова, когда «митингующие кидали камни и палки».

В чем обвиняют молодого человека, неизвестно.

«Шторм» — один из новых отрядов спецназа, которые создавали в Беларуси в 2023 году под руководством командующего внутренними войсками Николая Карпенкова.

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