Никки Хейли: У Украины есть большая боевая сила 18.02.2024, 23:16

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Никки Хейли

Конкурентка Трампа высказалась о помощи Украине.

США должны предоставить Украине все необходимое, чтобы американским военным не пришлось воевать с РФ. Об этом заявила бывший постоянный представитель США в ООН и кандидат на выборах президента США Никки Хейли, сообщает ABC News.

Она подчеркнула, что в случае, если Россия сможет захватить Украину, следующими жертвами ее агрессии станут Польша и страны Балтии, члены НАТО.

«Это немедленно вовлекает Америку в войну. Именно этого мы пытаемся избежать. И именно поэтому этот пакет помощи так важен», - подчеркнула она.

Политик подчеркнула, что США должны предоставить Украине все необходимое для отражения агрессии РФ.

«Украина не просит войска, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. У них есть большая боевая сила. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, а мы смогли предотвратить отправку наших военных на войну», – заявила Хейли.

Ники Хейли – главная конкурентка бывшего президента США Дональда Трампа за право выдвигаться на выборах президента от Республиканской партии.

Как известно, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий более 60 млрд долларов для Украины – преимущественно на военную помощь.

Позже, 15 февраля, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон досрочно завершил рабочую неделю и объявил почти двухнедельный перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи союзникам. Этот вопрос теперь может быть вынесен в Конгресс в середине марта.

Президент США Джо Байден резко высказался по поводу перерыва, на который пошли конгрессмены, не рассмотрев законопроект о помощи Украине.