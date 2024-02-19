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ISW: Россияне наступают на Работино

  • 19.02.2024, 9:43
  • 4,276
ISW: Россияне наступают на Работино

Одну из атак ВСУ отбили.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на фронте в районе Работино на Запорожском направлении. Z-каналы утверждают, что оккупанты продвинулись на 1,7 км к северо-западу от Вербового и на 2 км в районе Работино, однако в ISW не наблюдают визуального тому подтверждения.

В Восточной группе войск Украины сообщили, что еще 17 февраля украинские защитники отбили атаку врага в районе Работино. Там было много живой силы противника и до 30 единиц бронетехники.

Один из российских военкоров пожаловался на тот факт, что в атаку были брошены модернизированные советские танки Т-55, у которых не только слабая броня, но и фактически нет никакой защиты от дронов.

Аналитики пишут, что в районе Работино бои с ВСУ ведут оккупанты из 76-й десантной дивизии и 70-го мотополка. Также в этом районе замечены десантники из 7-й дивизии. Также бои продолжаются и на левом берегу Херсонщины. ВСУ все еще присутствуют в районе Крынок, где их ежедневно атакуют войска 26-го и 28-го мотополков, 144-я моторигада, 328-й и 337-й десантные полки, 810-я бригада морпехов ЧФ РФ и отряды «Штурм».

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