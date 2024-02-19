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СМИ: Новые изменения в Конституции Армении могут сыграть против России

  • 19.02.2024, 12:08
  • 1,156
СМИ: Новые изменения в Конституции Армении могут сыграть против России

Главным вопросом станет нейтральность Еревана.

Исходя из новых изменения к Конституции страны, Армения становится нейтральной державой, запрещающей размещение на своей территории любых иностранных военных баз.

Такой новостью в конце прошлой недели поделились журналисты авторитетного армянского ресурса Hraparak.

Это не единственное изменение, которое будет внесено в Конституцию. Речь идет о Декларации независимости, которую Ереван принял еще в 1990 году, задолго до распада СССР. В ней речь идет о Ереване и Карабахе как едином целом. На новых изменениях настаивали в Баку, так как Карабах больше не «единое целое» с Арменией.

Хочет Пашинян изменить гимн и герб страны. На гербе присутствует гора Арарат, которая находится на территории Турции, в то время как самая высокая гора в Армении – Арагац.

Однако главным вопросом станет нейтральность Армении, поэтому в будущем на территории страны не может быть ни одной иностранной военной базы. Эти изменения больше были направлены против РФ.

Пресса в беседе с членом Совета конституционных реформ Вигеном Кочаряном поинтересовалась, так ли это. Он заявил, что все заседания Конституционного совета есть в открытом доступе. В них не идет речь о военных базах или статусе нейтральности Армении. Однако вместе с этим он заявил, что при желании такие изменения можно внести в Конституцию Армении.

Ранее Пашинян в очередной раз заявил, что позиция Еревана по войне в Украине противоположна кремлевской.

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