ВСУ накрыли нефтебазу россиян в оккупированной Макеевке 19.02.2024, 12:36

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На объекте начался сильный пожар.

В оккупированной Макеевке Донецкой области горит нефтебаза, принадлежащая российским оккупантам. Об этом сообщает украинский журналист Денис Казанский, который опубликовал видео с места происшествия в своем Telegram-канале.

Объект сняли на камеру мобильного телефона очевидцы, после чего они разошлись по социальным сетям.

На кадрах видно, что над городом виден огромный столб черного дыма, растянувшийся на несколько километров. По словам очевидцев, взрывы на нефтебазе были слышны в разных районах Макеевки.

Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.

Горюче-смазочные материалы (ГСМ) и емкости для хранения топлива крайне важны для российской армии.

ВС РФ полагаются на автомобильный транспорт для перевозки войск, оружия и припасов. ГСМ необходимы для работы двигателей всех этих машин. Танки, бронетранспортеры и другая бронетехника также требуют значительного количества топлива для работы. Авиация - еще один важный компонент российской армии, и ей требуется огромное количество авиационного топлива.

Недостаток ГСМ может привести к тому, что войска не смогут маневрировать на поле боя, а это может иметь катастрофические последствия. Отсутствие резервных запасов топлива может сделать армию уязвимой к перебоям в снабжении.