Песков прокомментировал пропажу тела Навального 4 19.02.2024, 15:00

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До сих пор неизвестно, где оно находится.

Выдача родственникам тела российского оппозиционного политика Алексея Навального не является делом Кремля, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся к этим делом. Это не является функциями администрации президента», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос выдаче тела оппозиционера.

Он добавил, что расследования смерти Навального ведется, но результаты еще неизвестны. «Выполняются все необходимые действия в этой связи. Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно», — отметил Песков.