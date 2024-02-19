закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков прокомментировал пропажу тела Навального

4
  • 19.02.2024, 15:00
  • 5,502
Песков прокомментировал пропажу тела Навального

До сих пор неизвестно, где оно находится.

Выдача родственникам тела российского оппозиционного политика Алексея Навального не является делом Кремля, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся к этим делом. Это не является функциями администрации президента», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос выдаче тела оппозиционера.

Он добавил, что расследования смерти Навального ведется, но результаты еще неизвестны. «Выполняются все необходимые действия в этой связи. Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно», — отметил Песков.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко