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Врач назвала самую полезную для сосудов ягоду

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  • 19.02.2024, 17:18
  • 6,886
Врач назвала самую полезную для сосудов ягоду

Это настоящая «витаминная бомба» и продукт вечной молодости.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ольга Данилюк считает, что фейхоа — это настоящая «витаминная бомба» и продукт вечной молодости.

В ягоде содержатся антиоксиданты и витамины А, С, В2, В9 (фолиевая кислота), Е, К. Благодаря своему полезному составу она усиливает иммунитет, укрепляет сосуды, помогает бороться с запорами, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, выводит отечность, снижает артериальное давление и др. Однако людям с повышенной функцией щитовидной железы сильно увлекаться ягодами не рекомендуется.

«Богата фейхоа и железом для стимуляции кроветворения и обеспечения тканей и органов кислородом», — сообщила врач.

Также доктор подчеркнула, что спиртовой экстракт фейхоа обладает противораковым действием при онкологии желудка. 

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