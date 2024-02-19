Тело Навального не отдадут родным еще две недели 19.02.2024, 19:00

Алексей Навальный

О смерти российского политика стало известно 16 февраля.

Следователи сообщили матери и адвокатам умершего в российской колонии Алексея Навального, что его тело им не отдадут еще две недели. Об этом в соцсети X написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней будет проводиться некая „химическая экспертиза“», — пояснила Кира Ярмыш.

Напомним, 16 февраля ФСИН России сообщил о смерти политзаключенного Алексея Навального. В сообщении указано, что он умер в колонии после прогулки. Следственный комитет РФ организовал процессуальную проверку по факту смерти оппозиционера.

В субботу, 17 февраля, команда политика подтвердила его смерть.

Алексей Навальный находился в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа России, куда его перевели из ИК-6 во Владимирской области.