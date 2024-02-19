ГУР: Российского пилота Кузьминова, угнавшего вертолет ВКС РФ, убили в Испании 19.02.2024, 19:43

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Максим Кузьминов. фото медиацентра "Украина-Укринформ".

Что известно.

В Испании 19 февраля обнаружили мертвым российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8АМТШ. Эту информацию подтвердил «Суспільному» спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Можем подтвердить факт смерти», – сказал Юсов, не уточнив причины смерти пилота.

Информация о гибели Кузьминова появилась в Telegram-каналах и СМИ, ее подхватили российские медиа. В частности об этом писал пророссийский итальянский сайт IL-corrispondente, который назвал Кузьминова «предателем». По данным издания, в Аликанте пять дней назад, во вторник, 13 февраля, Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем его переехали автомобилем.

Также новость об убийстве гражданина Украины на парковке появилась в испанском Levante-EMV. Издание не называет имени убитого, но пишет, что ему 33 года (Кузьминову – 28 лет). На теле, по данным издания, как минимум пять огнестрельных ранений.