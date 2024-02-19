Зеленский сделал заявление о ситуации на фронте 1 19.02.2024, 23:02

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Владимир Зеленский

РФ пользуется задержкой в помощи Украине.

Российские оккупанты пользуются тем, что военная помощь Украине задерживается. Нехватка вооружения ощутима.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что он вернулся с позиций защитников на Купянском направлении. Там он посетил 14 отдельную механизированную бригаду. Военные доложили об основных потребностях.

«Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта — именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины. И это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии. Потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия», - рассказал Зеленский.

По его словам, ведется максимальная работа с партнерами над возобновлением и продолжением поддержки.

Также президент отдельно поблагодарил те компании, которые уже наладили производство оружия, дронов, снарядов и РЭБ.

«Конечно, мы пока не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям, но каждый месяц придает Украине свою силу, свои возможности. Я благодарю всех, кто работает ради этого», - добавил он.