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Многие страны ЕС вызвали послов РФ из-за смерти Навального

  • 20.02.2024, 2:18
Многие страны ЕС вызвали послов РФ из-за смерти Навального

Страны требуют провести тщательное расследование обстоятельств смерти российского политика.

Целый ряд европейских стран вызвали на ковер послов и других высокопоставленных дипломатов России в связи со смертью в колонии Алексея Навального. Так, министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в понедельник, 19 февраля, временных поверенных в делах посольств РФ, возложив ответственность за гибель оппозиционера на Кремль.

Рига, Вильнюс и Таллинн призвали российские власти тщательно расследовать обстоятельства смерти Навального и выдать тело его семье.

Финляндия и Швеция также вызвали российских послов. Агентство AFP сообщило об аналогичном шаге Испании. Ранее сообщалось, что послы РФ были вызваны в министерства иностранных дел Германии и Великобритании.

При этом власти Швейцарии заявили агентству Keystone-SDA, что не намерены вызывать в МИД российских дипломатов. Берн ограничился требованием провести полное расследование обстоятельств смерти Навального. Швейцарское внешнеполитическое ведомство указало, что в прошлом уже «неоднократно осуждало необоснованное задержание и жестокое обращение с Алексеем Навальным».

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