Испанское агентство подтвердило смерть российского летчика, перегнавшего вертолет Ми-8 в Украину 20.02.2024, 9:12

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Эти данные подтверждает и украинская разведка.

Близкие к расследованию источники испанского агентства EFE подтвердили, что застреленный 13 февраля в гараже в Вильяхойосе мужчина — российский летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет Ми-8 ВС РФ в Украину.

Собеседники издания, близкие к расследованию, сообщили, что установить его личность удалось не сразу из-за поддельных документов на имя 33-летнего украинца (Кузьминову 28 лет). При этом собеседники агентства утверждают, что убитый — российский пилот.

Напомним, 19 февраля появились сообщения о том, что 28-летнего Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. Отмечалось, что прибывшая полиция насчитала на теле не менее 12 пулевых отверстий, также при убитом было обнаружено 100 000 евро.

Информацию о гибели Кузьминова подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.