закрыть
20 февраля 2024, вторник, 9:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Испанское агентство подтвердило смерть российского летчика, перегнавшего вертолет Ми-8 в Украину

  • 20.02.2024, 9:12
  • 3,274
Испанское агентство подтвердило смерть российского летчика, перегнавшего вертолет Ми-8 в Украину

Эти данные подтверждает и украинская разведка.

Близкие к расследованию источники испанского агентства EFE подтвердили, что застреленный 13 февраля в гараже в Вильяхойосе мужчина — российский летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет Ми-8 ВС РФ в Украину. 

Собеседники издания, близкие к расследованию, сообщили, что установить его личность удалось не сразу из-за поддельных документов на имя 33-летнего украинца (Кузьминову 28 лет). При этом собеседники агентства утверждают, что убитый — российский пилот.

Напомним, 19 февраля появились сообщения о том, что 28-летнего Кузьминова убили в испанском городе Вильяхойоса в провинции Аликанте 13 февраля. Отмечалось, что прибывшая полиция насчитала на теле не менее 12 пулевых отверстий, также при убитом было обнаружено 100 000 евро.

Информацию о гибели Кузьминова подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко