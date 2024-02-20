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Сикорский: Ситуация с репрессиями в Беларуси хуже времен военного положения в Польше

  • 20.02.2024, 10:12
  • 3,538
Сикорский: Ситуация с репрессиями в Беларуси хуже времен военного положения в Польше

Глава польского МИД поднял тему нашей страны на встрече с европейскими коллегами.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский во время встречи с европейскими коллегами поднял тему репрессий в Беларуси и сравнил их с военным подавлением «Солидарности» в Польше более 40 лет назад. По мнению политика, в Беларуси ситуация хуже.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу Беларуси во время официальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, передает польское агентство PAP.

«В Беларуси, как и в России, в скором времени также пройдут фейковые президентские выборы. Все мы помним, чем закончились предыдущие выборы — волна репрессий до сих пор не ослабевает. В соотношении к численности населения это хуже, чем было у нас во время военного положения.

Напомню, что сегодня в Беларуси и России вместе больше политзаключенных, чем было при Леониде Брежневе в СССР», — отметил Сикорский.

Военное положение в Польше (1981-1983) вводилось тогдашней коммунистической властью страны для подавления массовых протестов и забастовок независимого рабочего движения «Солидарность». По разным оценкам, за годы военного положения было убито от нескольких десятков до сотни человек, около 10 тысяч человек были арестованы.

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