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Лукашенко прощается с ВТО

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  • 20.02.2024, 10:31
  • 12,030
Лукашенко прощается с ВТО

Власти исключили вступление в организацию из ближайших планов.

Совет министров Беларуси исключил из планов деятельности до 2025 года вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Решение опубликовали на Национальном правовом портале.

До этого Минск хотел с 2021 до 2025 года привести национальное законодательство в соответствие с требованиями ВТО. Но в итоге позицию «участие в многосторонней торговой системе, основой которой является ВТО» исключили из планов.

Заявку на присоединение к ВТО Беларусь подала в 1993 году. Переговоры активизировались в 2018-м: была поставлена задача к концу 2019-го их завершить, а в 2020-м вступить в организацию.

Но этого не случилось: в 2020 году переговоры приостановили из-за репрессий, которые начались после так называемых президентских выборов.

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