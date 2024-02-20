Под Мариуполем заметили технику оккупантов с новой маркировкой 2 20.02.2024, 11:48

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Раньше эти символы не встречались.

Под временно оккупированным Мариуполем Донецкой области замечена вражеская техника с новой маркировкой. В ряде населенных пунктов местные жители видели грузовики и «броню», маркированную двумя символами, которые раньше не встречались.

Также местные отмечают, что на юг Донбасса захватчики перебрасывают значительное количество новых мотопехотных подразделений. Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Мангушской части Мариупольского района фиксируем большое количество новых подразделений. В разных населенных пунктах. Основное отличие – новые маркировки как на грузовиках, так и на малых бронированных авто. Ромб (две V по существу) и перевернутая V в квадрате. Подразделения мотопехотного направления. Пока без выводов. Просто факт», – отметил он.

Андрющенко также опубликовал фото, на котором зафиксирована новая маркировка на вражеской технике.