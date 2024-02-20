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Наталья Радина: Это уже седьмой политзаключенный, погибший в белорусской тюрьме!

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  • 20.02.2024, 13:08
  • 2,684
Наталья Радина: Это уже седьмой политзаключенный, погибший в белорусской тюрьме!
Наталья Радина

На самом деле жертв может быть больше.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина отреагировала на смерть в лукашенковских застенках политзаключенного Игоря Ледника:

— Сегодня в могилевской тюрьме умер 64-летний активист оппозиции Игорь Ледник. Он стал седьмым (!) белорусским политзаключенным, погибшим в заключении. Седьмым, а не пятым, как пишут некоторые СМИ. В этот страшный мартиролог нужно включать двух узников совести, которые покончили с собой, не выдержав издевательств.

Вот полный список. Самое ужасное, что он может быть неполным, так как точное число и имена всех политзаключенных неизвестны.

21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.

7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 в витебской колонии №3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.

20 февраля 2024 года стало известно о смерти в тюрьме активиста оппозиции Игоря Ледника, у которого была группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

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