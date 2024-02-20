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ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ под Работино

  • 20.02.2024, 13:31
  • 3,244
ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ под Работино

Колонну сожгли «кассетами» и ПТРК.

Недавние штурмовые действия российских оккупантов в районе Работино Запорожской области закончились провалом. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских танков и боевых машин.

В результате 42-я мотострелковая дивизия РФ потерпела катастрофический провал, а ее подразделения были разгромлены бойцами 65-й механизированной бригады ВСУ, говорится в материале Forbes.

Отмечается, что во время атаки на Работино россияне задействовали танки Т-55 70-летней давности, а также бронированные тягачи МТ-ЛБ и боевые машины БМП с местом на 11 бойцов.

Подчеркивается, что в процессе отражения штурма, ВСУ их забросали кассетными снарядами, противотанковыми ракетами и смогли остановить эту атаку.

По данным аналитиков, в результате на поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин. При этом было лишь шесть подбитых, уничтоженных и брошенных украинских танков и боевых машин.

Издание также пишет, что после кровавых боев за Авдеевку в Донецкой области, где потери РФ достигали 1300 человек за сутки, Кремль продолжает мобилизовать войска и восстанавливает военную технику. По оценке аналитиков, у россиян достаточно людей и техники, чтобы продолжать боевые действия до 2025 года.

«Но это не значит, что российская армия может в течение двух лет выдерживать те усилия, которые были нужны для захвата Авдеевки. Ожидайте, что зимнее наступление России замедлится, но разбитые полевые армии восстановятся, а Кремль восстановит свою наступательную боевую мощь. У украинцев отчаянно не хватает боеприпасов, поскольку благосклонные к России республиканцы продолжают блокировать помощь США», - добавили авторы материала.

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