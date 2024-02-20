Харьковские нацгвардейцы уничтожили два взвода оккупантов 20.02.2024, 15:33

Несколько колонн россиян пошли в атаку на Запорожском направлении.

17 февраля в Запорожском направлении россияне пытались наступать на позиции украинской бригады «Спартан». Аэроразведкой бригады было обнаружено движение нескольких вражеских колонн тяжелой техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, бойцам бригады удалось остановить наступление техники. Нацгвардейцами 3-й бригады оперативного назначения были уничтожены 3 единицы вражеской техники и 2 взвода пехоты россиян.

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