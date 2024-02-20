Z-военкор Филатов устроил истерику из-за сбора на нужды российской армии 2 20.02.2024, 17:06

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Счета заблокировали.

Российский Z-военкор Филатов устроил скандал в социальных сетях, обвинив военную разведку Украины в диверсии. По его словам, украинские спецслужбы сорвали сбор средств на помощь российской армии, заблокировав расчетные счета военного пропагандиста, пишет «Диалог.UA».

Об этом Филатов рассказал в своем Telegram-канале. Z-военкор пишет, что сотрудники ГУР взяли из открытых источников номера карт Филатова, на которые ведутся сборы в поддержку ВС РФ, после чего позвонили в техподдержку нескольких российских банков и сообщили про находку якобы утерянной карты.

После этого банк, согласно процедуре, блокирует счет. Таким способом Z-военкору заблокировали практически все карточные счета на сборы. «Мне заблокировали все карты, указанные в сборе», - жалуется военный пропагандист.