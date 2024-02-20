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Заместитель главкома ВСУ: Некоторые подразделения уже тестируют дроны с искусственным интеллектом

  • 20.02.2024, 17:25
Заместитель главкома ВСУ: Некоторые подразделения уже тестируют дроны с искусственным интеллектом

Такие дроны могут позволить украинцам разбить определенные российские позиции.

В некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины операторы беспилотников уже тестируют дроны с функцией искусственного интеллекта. Однако эта технология пока остается сложной в осуществлении операций на фронте.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский, сообщает hromadske.

- Попытки внедрять такие технологии есть. Но я сразу хочу отметить, что это очень сложный процесс в плане организации, воплощения и применения на фронте, — отметил он.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Великобритания сотрудничает с союзниками, чтобы обеспечить Украину тысячами новых беспилотников с поддержкой искусственного интеллекта.

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