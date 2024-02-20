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Apple просит не пользоваться лайфхаком с рисом для iPhone, которые попали под воду

  • 20.02.2024, 20:47
Apple просит не пользоваться лайфхаком с рисом для iPhone, которые попали под воду

Это не работает.

Погрузить iPhone в мешок с сырым рисом — один из самых популярных в Интернете лайфхаков для тех, кто уронил свое устройство в воду. Apple прямо советует избегать этого, и на то есть веская причина, передает «Новое время».

Первым действием в ситуации, когда iPhone был залит жидкостью, конечно же, должны быть попытки его высушить. На это требуется определенное время. И различные подручные средства (салфетки, вату или даже рис) лучше не использовать, предупреждает Apple в своих рекомендациях.

«Вот несколько вещей, которых не стоит делать. Не сушите iPhone с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха. Не вставляйте в разъем посторонние предметы, например ватный тампон или бумажное полотенце. Не кладите свой iPhone в мешок с рисом. Это может позволить мелким частицам риса повредить ваш iPhone», — говорят в компании.

Вместо этого производитель предлагает оставить устройство по крайней мере на полчаса и затем протестировать, заряжается ли гаджет. Гаджеты от Apple присылают пользователям соответствующие уведомления об обнаружении воды в разъеме Lightning (или USB-C в новых моделях), чтобы предотвратить коррозию и непоправимые повреждения iPhone во время зарядки. Поэтому проверять эффективность просушки можно по их наличию.

«Чтобы удалить лишнюю жидкость, осторожно постучите iPhone о руку разъемом вниз. Оставьте свой iPhone в сухом месте с небольшим потоком воздуха. По крайней мере через 30 минут попробуйте зарядить с помощью кабеля Lightning или USB-C или подключить аксессуар. Если вы снова видите оповещение о том, что в разъеме или под контактами кабеля все еще есть жидкость, оставьте свой iPhone в сухом месте с небольшим потоком воздуха на один день. Вы можете снова попробовать зарядить или подключить аксессуар в течение этого периода. Полное высыхание может занять до 24 часов», — советуют в Apple.

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