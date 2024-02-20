В Великобритании нашли чудом уцелевшие первые портативные компьютеры в мире 20.02.2024, 23:05

Удивительная находка.

Во время уборки одного из домов сотрудники клининговой компании Just Clear случайно обнаружили два микрокомпьютера Q1, которые считаются первыми одномикрочиповыми ПК в мире.

Благодаря этой находке, количество сохранившихся до наших дней устройств этого типа достигло трех.

Основатель Just Clear, Брендан О’Ши, рассказал, что уборщики нашли два Q1, спрятанные под ящиками, и были поражены своим открытием. После консультации с экспертом стало ясно, что эти компьютеры являются первыми в мире настольными компьютерами с однокристальным микропроцессором.

Q1, разработанный корпорацией Q1 в 1972 году, считается важным прорывом в вычислительной технике. Этот компьютер, оснащенный микропроцессором Intel 8008, стал предшественником современного ПК.

Профессор Пол Нив из Кингстонского университета подчеркнул важность Q1, отметив, что без этого компьютера не было бы ПК, Mac, а также многих других устройств, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Обнаруженные компьютеры были выставлены на показ в Кингстонском университете на выставке «Создание универсального устройства: демонстрация машин, которые построили будущее». Это позволило студентам и ученым оценить значимость этих устройств в истории вычислений.

Сейчас Q1 готовы к продаже на аукционе, что, безусловно, привлечет внимание как музеев, так и коллекционеров, интересующихся редкими историческими артефактами.