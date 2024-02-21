Ждали генерала: HIMARS уничтожил три роты российских мотострелков на построении под Волновахой 9 21.02.2024, 8:10

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Одним ударом ликвидировано до 65 оккупантов.

20 февраля украинская армия нанесла удар по полигону возле села Трудовское Волновахского района Донецкой области. В результате атаки ликвидировано по меньшей мере 65 российских оккупантов, сообщает BBC со ссылкой на источники.

По их данным, удары могли нанести из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В этот момент на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705, Забайкальский край).

Захватчики из 4, 5 и 6-й роты стояли на полигоне в ожидании прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

«Выстроили в чистом поле командиры», - сказал один из выживших оккупантов.

Об ударе HIMARS сообщили также российский военкор Егор Гузенко и украинский журналист Денис Казанский.

По данным Гузенко ликвидированы бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады РФ (в/ч 06705) из Забайкалья. Гузенко пишет о 65 погибших.

Прилет кассетных боеприпасов (предположительно, из РСЗО HIMARS) произошел днем, когда три роты бригады (около 200-300 бойцов) выстроились в поле в ожидании прибытия генерал-майора Олега Моисеева, командующего 29-й армией Восточного округа. Боец на одном из видео с места удара также говорит, что они ждали командира.

В августе 2023 году Моисеев стал героем фильма пропагандиста Владимира Соловьева.

ВВС отдельно отмечает, что десятки бойцов ВС РФ были убиты за несколько часов до того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил перед Путиным с докладом о победах в Авдеевке и Крынках (в случае с Крынками заявления Шойгу ничем не подтверждены).