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«Даже Соловьев снял репортаж»: Z-каналы раскрыли подробности разгрома в Волновахе

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  • 21.02.2024, 8:47
  • 5,266
«Даже Соловьев снял репортаж»: Z-каналы раскрыли подробности разгрома в Волновахе

Фамилию виновного генерала побоялись назвать открыто.

Оккупанты РФ отпраздновали захват Авдеевки - на полигоне под Волновахой они вывели на построение более 60 мобилизованных, после чего по скоплению был нанесен удар.

Российский военный Егор Гузенко (известный под ником «Тринадцатый») в своем ТГ-канале подтвердил гибель 65 оккупантов из 29 армейского корпуса РФ на полигоне в селе Трудовское под Волновахой, передает dialog.ua.

Виновником «трагедии» оккупант назвал командарма Моисеева, о котором пропагандист Соловьев делал репортаж.

Однако после публичного признания Гузенко испугался и удалил из поста его фамилию, но он слишком поздно спохватился.

«65 жизней, 65 парней не вернутся домой живыми из-за прихоти штабного упыря, и это только на утро, сейчас, наверняка, цифра другая», — написал он в отредактированном тексте.

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