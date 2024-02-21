Валерий Карбалевич: Лукашенко испугался раскола элит 2 21.02.2024, 9:14

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Внутри системы нарастают противоречия.

Александр Лукашенко 20 февраля выступил перед руководством государственных органов системы национальной безопасности, озвучил «угрозы Польше» (со стороны польской и американской разведок) и белорусским чиновникам (со стороны польской разведки).

«Белсат» спросил у политолога Валерия Карбалевича, что это значит.

По словам Лукашенко, «беглые и их западные кураторы» готовят то ли государственный переворот и насильственный захват власти, то ли репетицию переворота во время президентских «выборов» 2025 года, то ли «инструменты мягкой силы на случай провала первых двух сценариев».

Среди прочего он озвучил угрозы и Польше, и своим же чиновникам. Как передает БелТА, Лукашенко говорил, что получил оперативную информацию, якобы польская и американская разведки «готовят масштабную провокацию против гражданского населения Польши», в которой обвинят Россию и Беларусь.

Политический обозреватель «Радио Свобода» Валерий Карбалевич напоминает «Белсату»: Лукашенко регулярно выступает с конспирологическими теориями, обвиняя Запад.

«Можно, конечно, строить разные версии, но самая простая и самая, как мне кажется, близкая к реальности версия – что за этими словами просто ничего не стоит», – считает Карбалевич.

По словам Карбалевича, Лукашенко «давно не отвечает за свои слова».

Лукашенко может говорить любые вещи, невзирая на то, как они соотносятся с реальностью. Лукашенко ссылается на «закрытую информацию», которую невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, а это типичный признак конспирологии.

Тем более Польша, как говорит Карбалевич, это «экзистенциальный враг Лукашенко». Главных врагов сейчас, с точки зрения Лукашенко, три: Соединенные Штаты Америки, Польша и Украина. Говорить, что США собирается напасть на Беларусь, сложновато, а Польша – вот же она рядом! Да и недавно Лукашенко рассказывал, что «Польша собирается захватить западную часть Беларуси», якобы даже «обсуждала это с лидерами оппозиции в обмен на западные земли России».

Кроме того, слова Лукашенко свидетельствуют, что он боится раскола элит. Лукашенко видит, что все же какие-то конфликты, какие-то противоречия нарастают внутри системы.

«Как вот то, что он рассказывает, что оппозиция якобы готовится под выборы осуществить мятеж, государственный переворот… Ну, как это комментировать?» – спрашивает Карбалевич.

Но что могло быть поводом для таких высказываний, толчком? Карбалевич рассуждает: совещание же, собрались военные и люди с погонами, нужно нагнетать напряженность, напугать людей и мобилизовать их на защиту.

Политический обозреватель называет это выступление Лукашенко «апокалиптическим»: Лукашенко рассуждал, что «вот-вот война», «война неизбежна», «надо готовиться к войне»… И чтобы убедить публику в этом, нужно говорить не об абстрактных угрозах, а приводить факты. Лукашенко привел, только откуда он это взял, не говорит – и не отвечает за свои слова.