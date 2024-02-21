ВСУ сбили седьмой самолет врага за неделю 21.02.2024, 9:19

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иллюстративное фото

Уничтожен истребитель Су-35.

Украинские военные уничтожили очередной вражеский истребитель Су-34. Это уже седьмой вражеский самолет через неделю, который удалось приземлить Силам обороны.

Хорошие новости сообщил в Telegram командующий Воздушными Силами Украины Николай Олещук. По его словам, под прицелом также был Су-35, но ему повезло – «сманеврировал и больше не рискует».

За последние дни ВСУ уничтожили уже 7 самолетов россиян, включая этот. Так, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

18 февраля ВСУ «приземлили» российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.