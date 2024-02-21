EPAM в Беларуси «отбросило» на 10 лет назад 3 21.02.2024, 10:51

3,224

Что происходит с командами в разных странах.

Команда EPAM в Беларуси потеряла за прошлый год больше 20% сотрудников. При этом впервые в истории сократился глобальный штат компании, пишет devby.io.

Штат в Беларуси

По данным EPAM, на конец 2023 года в офисах компании в Беларуси работало 3,5 тысячи производственных специалистов — это на 22% меньше, чем на конец 2022 года. Последний раз столько производственных сотрудников в EPAM было 10 лет назад — в 2013 году.

В число «производственных» специалистов EPAM включает не только инженеров: это BA, PM, дизайнеры и другие позиции на ИТ-проектах. По информации Devby.io, всего в белорусском EPAM на конец 2023 года — с учетом всех специалистов — осталось меньше 5 тысяч человек из более чем 10 тысяч.

Часть белорусской команды ушла в конце прошлого года. В октябре EPAM сообщил сотрудникам о принятом решении сократить около 2% штата в Беларуси.

— Сокращение команды в Беларуси — это тяжелое, но необходимое и ответственное решение. Оно стало объективным отражением экономической ситуации на глобальном рынке клиентов за последние 12−18 месяцев. Сотрудники, которых это решение затронуло, получат все предусмотренные законодательством выходные пособия и поддержку компании, — прокомментировали это решение в EPAM.

Ранее компания отмечала в своих отчетах, что ряд заказчиков отказались работать с айтишниками в Беларуси. Из-за этого сократился портфель проектов, а компании пришлось релоцировать отдельные команды.

Как увольняли в EPAM

Вот что рассказывали в конце прошлого сотрудники EPAM о ситуации с увольнениями.

— Последние увольнения (осенью 2023 года. — Прим. Devby.io) коснулись в первую очередь сотрудников на бенче и наименее конкурентоспособных в плане подбора позиций. Сейчас если в течение месяца проект для сотрудника не предвидится, вырастают шансы попасть под сокращение. Такая тенденция наблюдается около года. Более скилловых специалистов могут придержать при условии, что человек может быстро адаптироваться под те проекты, на которых есть позиции. Предпосылки для новых увольнений никуда не исчезли.

— Собрали сотрудников, сказали, что массовых увольнений не будет, а только точечные. Условия увольнений каждого сотрудника будут рассматриваться индивидуально. Но потом приходит РМ с эйчаром или хедом дисциплины и объясняют ситуацию. Так сложилось, что проектов нет и не намечается, нам придется расстаться.

Раньше давали время посидеть на бенче с надеждой, что появится проект. Сейчас такого практически нет. Даже в 2022 году и в начале 2023 года менеджемент надеялся втянуть проекты в EPAM Беларусь, но, судя по всему, не получилось.

— В Беларуси до последних увольнений, как я слышал, работало около 4,6 тысячи человек. Есть ощущение, что компания просто будет постепенно перевозить ключевые фигуры из операционки, увольнять людей и уменьшать свое присутствие здесь.

Штат в разных локациях

Команда EPAM в Беларуси сокращается третий год подряд. Всего после 2020 года штат производственных специалистов уменьшился больше чем в 2,5 раза или на 6+ тысяч специалистов.

Между тем в прошлом году сокращения затронули не только Беларусь, но и другие основные локации EPAM.

Самый крупный офис компании по-прежнему в Украине. На конец прошлого года там работало 9,1 тысячи производственных специалистов. Но за 2023 год украинская команда сократилась почти на 15%.

Незначительно (на 4,5%) сократилась за прошлый год команда производственных специалистов в Польше, которая входит в топ-3 самых крупных локаций EPAM. Всего в польских офисах компании работает более 7 тысяч человек.

Также за прошлый год уменьшилось число сотрудников EPAM в офисах в других странах Восточной и Западной Европы, США и Канаде, Азии.

Единственной крупной локацией EPAM, где число сотрудников увеличилось, стала Индия. За прошлый год штат индийского офиса вырос почти на 20%. Сейчас здесь работает более 7 тысяч производственных специалистов. Для сравнения, еще в 2021 году в Индии работало в 1,5 раза меньше сотрудников — более 4,3 тысячи.

EPAM рассматривает Индию как одну из перспективных локаций для развития компании. Сейчас здесь находится вторая по численности команда после Украины. В ближайшие несколько лет EPAM, по словам главы компании Аркадия Добкина, планирует увеличить команду в Индии в два раза.

В апреле 2023 года у EPAM появился новый офис в Индии — в городе Гургаон. Всего у компании на данный момент открыто пять подразделений в этой стране. На сайте компании сейчас открыто более 180 вакансий для работы в Индии. Для сравнения, для работы в Польше, например, открыто 116 вакансий.

Глобальный штат

Из-за сокращений сотрудников в основных локациях глобальный штат EPAM сократился за прошлый год более чем на 10% или на более чем 6 тысяч специалистов. Если на конец 2022 года в компании работало 59,3 тысячи человек, то на конец 2023 года — 53,2 тысячи специалистов.

Мы также посмотрели, как менялся глобальный штат компании с 2009 года. Оказалось, в прошлом году он сократился впервые в истории EPAM.