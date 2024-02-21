Написал лишнее про Авдеевку: новые подробности самоубийства российского «военкора» Мурза 7 21.02.2024, 10:57

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Пост заставило удалить начальство.

Российский «военкор» Андрей Морозов (Мурз) покончил с собой из-за того, что начальство заставило удалить его из своего телеграм-канала пост о 16 тысячах погибших военных РФ в боях за Авдеевку, следует из предсмертной публикации Морозова.

Об этом сообщает ASTRA.

Андрей Морозов (Мурз) вел телеграм-канал «Нам пишут из Янины». Гражданин РФ принимал участие во вторжении РФ в Украину и до 2022 года и после.

21 февраля в канале Морозова появились публикации, свидетельствующие о том, что он планирует покончить с собой. Затем о смерти Мороза написали российские Z-каналы «Романов Лайт» и «ПриZрак Новороссии».

«Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала «Нам пишут из Янины». А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры. <…> С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит, что я у вас не служу, и никаких проблем со мной нет», — сказано в публикации Морозова.

В посте, который «военкора» заставило удалить начальство, сообщается о российских потерях в боях за Авдеевку и о том, что одному из военнослужащих «сточенного почти до нуля» полка 1487 отказали в приеме по данному факту заявления в военной прокуратуре Петербурга.

«16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. <…> бойцу из «сточенного в ноль» полка 1487, когда он несет заявление в питерскую военную прокуратуру, отказывают в приеме заявления, <…> популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначены героями. А вы, солдатики... умрите молча», — говорится в удаленном посте, обратила внимание ASTRA.