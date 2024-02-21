СМИ: Z-блогера Мурза довел до самоубийства Соловьев 6 21.02.2024, 11:42

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Пропагандист организовал информационную кампанию против «коллеги».

Российский Z-блогер Андрей «Мурз» Морозов, вероятно, покончил с собой. Ранее он рассказал о потерях российской армии в боях за Авдеевку и вступил из-за этого в конфликт с сотрудниками Владимира Соловьева.

Утром 21 февраля Морозов, «военнослужащий» самопровозглашенной «ЛНР» и автор телеграм-канала «Нам пишут из Янины» написал большой пост, в котором заявил, что намерен покончить с собой.

На этот пост обратил внимание Иван Филиппов — автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен», анализирующего Z-паблики. Факт самоубийства Морозова подтвердили авторы ряда Z-каналов, сообщает «Медуза».

18 февраля Морозов написал, что в сражении за Авдеевку армия РФ якобы безвозвратно потеряла 16 тысяч человек. «И около 300 единиц выбитой бронетехники», — цитировал он свой источник. Потери ВСУ «военкор» оценил в 5-7 тысяч человек. Сейчас этот пост удален из телеграм-канала Морозова.

В предсмертном посте Морозов обратился к «товарищу полковнику» (не называя его по имени) и заявил, что пост был удален по его приказу.

«А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит — не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам», — написал Морозов.

Как отмечает Иван Филиппов, после поста о потерях под Авдеевкой Морозову устроили травлю сотрудники Соловьева Армен Гаспарян и Юлия Витязева. Они назвали его пост «пораженческим высером», который «тянет на фейки и клевету в адрес МО РФ», а также «зверской дискредитацией» российской армии.