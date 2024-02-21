закрыть
21 февраля 2024, среда, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Z-блогера Мурза довел до самоубийства Соловьев

6
  • 21.02.2024, 11:42
  • 3,818
СМИ: Z-блогера Мурза довел до самоубийства Соловьев

Пропагандист организовал информационную кампанию против «коллеги».

Российский Z-блогер Андрей «Мурз» Морозов, вероятно, покончил с собой. Ранее он рассказал о потерях российской армии в боях за Авдеевку и вступил из-за этого в конфликт с сотрудниками Владимира Соловьева.

Утром 21 февраля Морозов, «военнослужащий» самопровозглашенной «ЛНР» и автор телеграм-канала «Нам пишут из Янины» написал большой пост, в котором заявил, что намерен покончить с собой.

На этот пост обратил внимание Иван Филиппов — автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен», анализирующего Z-паблики. Факт самоубийства Морозова подтвердили авторы ряда Z-каналов, сообщает «Медуза».

18 февраля Морозов написал, что в сражении за Авдеевку армия РФ якобы безвозвратно потеряла 16 тысяч человек. «И около 300 единиц выбитой бронетехники», — цитировал он свой источник. Потери ВСУ «военкор» оценил в 5-7 тысяч человек. Сейчас этот пост удален из телеграм-канала Морозова.

В предсмертном посте Морозов обратился к «товарищу полковнику» (не называя его по имени) и заявил, что пост был удален по его приказу.

«А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит — не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, Ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам», — написал Морозов.

Как отмечает Иван Филиппов, после поста о потерях под Авдеевкой Морозову устроили травлю сотрудники Соловьева Армен Гаспарян и Юлия Витязева. Они назвали его пост «пораженческим высером», который «тянет на фейки и клевету в адрес МО РФ», а также «зверской дискредитацией» российской армии.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко