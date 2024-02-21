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Путин объявил охоту на украинскую модель Onlyfans

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  • 21.02.2024, 12:38
  • 9,730
Путин объявил охоту на украинскую модель Onlyfans

В чем причина?

Правительство российского президента Владимира Путина объявило «охоту» на украинскую модель Onlyfans Лолиту Богданову, пишет obozrevatel.com.

В 2021 году уроженка временно оккупированной Макеевки показала грудь на фоне Кремля, за что ее задержали и отпустили якобы с условием не покидать РФ.

Как пишут российские СМИ, украинка условие нарушила и все же переехала в США, опасаясь последствий своего поступка. 19 февраля, спустя три года после инцидента, МВД РФ объявило в розыск звезду откровенных фотосессий. Это показалось подозрительным иностранным журналистам.

Лолиту, которую в сети знают еще по псевдониму Лола Банни, нарекли «самой разыскиваемой» персоной в РФ.

На фоне новости о смерти российского пилота Максима Кузьминова в Испании иностранные СМИ опасаются, что аналогичное участие может постичь Богданову.

«Ханжеский Путин объявил охоту на украинскую модель, снятую топлес на Красной площади», «Лолита Богданова, известная как Лола Банни, попала в список самых разыскиваемых в России за фотосессию топлес в соборе Василия Блаженного», «Лолита Богданова: От OnlyFans до «самых разыскиваемых» в России за трюк на Красной площади», – пишут западные СМИ.

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