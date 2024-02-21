Два российских танка Т-72 взлетели в воздух после удара ВСУ

Два российских танка Т-72 взлетели в воздух после удара ВСУ2
- 21.02.2024, 15:03
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Эффектное видео.
Украинские воины уничтожили два вражеских танка Т-72 с помощью артиллерии и дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки украинских бойцов и мощной детонацией вражеских бронемашин опубликован в соцсетях.
«Два вражеских Т-72 взлетели в воздух: артиллеристы 71-й ОЕБр остановили движение вражеской техники, а операторы FPV-дронов завершили дело эпическим взрывом», - говорится в комментарии к видео.